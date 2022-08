Trenitalia: fino al 70 per cento di sconto sui biglietti per chi deve votare

Anche Trenitalia ha messo a punto il piano di sconti riservati agli elettori che il prossimo 25 settembre si dovranno recare nel proprio Paese di origine per il voto. Il programma prevede sconti del 70 per cento del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette, e del 60 per cento per i treni regionali. Gli sconti saranno per biglietti di seconda classe e per il livello standard dei Frecciarossa.

“Il viaggio di andata – informa l’azienda in una nota - può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale”.



I biglietti scontati potranno essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia e nelle agenzie di viaggi autorizzate. Per l’acquisto è necessario esibire documento d’identità e tessera elettorale, da mostrare anche sul treno sia all’andata sia al ritorno.