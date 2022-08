Israele, l’aeroporto Ben Gurion lancia la rivoluzione tecnologica

Israele si prepara a una rivoluzione tecnologica. A partire dal 2023, l'aeroporto internazionale Ben Gurion diventerà infatti digitale, così da fronteggiare il caos che spesso si crea nelle file ai check-in e durante i controlli di sicurezza.

Grazie a questo nuovo step verso il futuro, i tempi per le varie operazioni che i passeggeri sono chiamati a espletare prima del volo dovrebbero drasticamente ridursi. L'esigenza nasce dal fatto che, come si legge su travelpulse.com, il Ben Gurion è uno degli scali più affollati del Medio Oriente, con un 2022 che dovrebbe chiudersi con circa 18 milioni di pax in transito e 24 milioni stimati per il prossimo anno.



Grazie alla digitalizzazione, per esempio, i viaggiatori potranno pesare ed etichettare autonomamente i bagagli, nonché pagare l'eventuale extra. Le valigie verranno scansionate e, identificata la destinazione, caricate direttamente in aereo. G.G.