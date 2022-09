Israele: al via i treni veloci notturni Gerusalemme-Ben Gurion-Tel Aviv

Dal 17 settembre buone notizie in arrivo per i turisti che atterrano in Israele. I viaggiatori potranno infatti approfittare del servizio ferroviario veloce che collegherà Gerusalemme, aeroporto Ben Gurion e Tel Aviv anche nelle fasce orarie notturne, con treni diretti in ciascuna direzione che circoleranno ogni ora dal sabato al mercoledì.

Il giovedì notte rimarrà comunque attivo il collegamento notturno tra Tel Aviv e l'aeroporto Ben Gurion, mentre la connessione con Gerusalemme sarà disponibile non appena terminati i lavori.



Inoltre, l'Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato che prevede di digitalizzare le procedure all'aeroporto Ben Gurion al fine di snellire le code al check-in, eliminando i controlli di sicurezza iniziali. L'Iaa afferma che la digitalizzazione consentirà di trasformare le procedure per i voli all'estero in un processo "touch and play" indipendente. I passeggeri potranno procedere in autonomia pesando le proprie valigie e stampando le etichette adesive per i bagagli, che verranno inviati direttamente alla stiva dell'aeromobile. Solo dopo aver completato il check-in, online o presso gli appositi stand, i passeggeri potranno passare attraverso i controlli di sicurezza.



Secondo l'Iaa, saranno 18 i milioni di passeggeri che attraverseranno l'aeroporto nel 2022, per poi raggiungere i 24 milioni l'anno prossimo.