Preavviso troppo breve: famiglia risarcita per il volo cancellato

Il Giudice di Pace di Catania ha dato ragione a una famiglia che si era vista cancellare il volo da parte della compagnia aerae. Quest'ultima aveva avvisato i passeggeri solo pochi giorni prima, con un preavviso ritenuto troppo breve.

Come riporta cataniatoday.it, la famiglia ha ottenuto un risarcimento di 924 euro. La decisione è stata presa anche alla luce del fatto che il volo non era stato cancellato per sciopero o per condizioni meteo avverse. Il riferimento normativo della decisione del giudice è il regolamento comunitario 261/2004.