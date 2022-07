Caos voli negli Usa, Dot al lavoro per rivedere le procedure di rimborso

Il Governo Usa si appresta a rivedere le procedure di rimborso nel trasporto aereo. Lo ha fatto sapere il Dipartimento dei Trasporti a fronte delle numerose cancellazioni che stanno avvenendo nel comparto.

L’intenzione di rimettere mano sulle norme che regolano le procedure di indennizzo in caso di annullamenti e ritardi ha l’obiettivo primario di tutelare i passeggeri, ha fatto sapere il segretario Pete Buttigieg, riporta simpleflying.com.



Il Dot vuole così contenere le pratiche scorrette. Nelle ultime settimane, per esempio, alcune compagnie aeree - ha denunciato Buttigieg senza fare nomi - “si sono rifiutate di rimborsare i passeggeri rimasti bloccati a causa delle cancellazioni”.



Sotto accusa anche la pratica di alcuni vettori di rimborsare in punti fedeltà la differenza tra il prezzo del volo cancellato e quello del nuovo volo.