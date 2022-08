La legge dei centomila passeggeri al giorno come tetto massimo resterà almeno fino alla fine di ottobre. I buoni risultati ottenuti dalla decisione dell'aeroporto di Londra Heathrow di porre un tetto al traffico aereo considerata la carenza di personale ha dato i risultati sperati e nel mese di agosto lo scalo non ha più dovuto subire la scure dei ritardi e delle cancellazioni fino al mese di luglio.

Proseguirà quindi anche all'inizio dell'autunno il provvedimento inizialmente previsto fino all’11 settembre. “Intendiamo rimuovere il limite il prima possibile ma ciò sarà attuabile soltanto quando coloro che operano in aeroporto saranno in grado di fornire ai passeggeri un servizio adeguato”, ha affermato in una nota stampa Ross Baker, coo di Heathrow. L. F.