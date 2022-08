Ita Airways, dal 12 settembre via al Linate-Stoccarda

Un totale di 114 frequenze settimanali andata e ritorno per avvicinare la Germania all’Italia. A operarle è Ita Airways, che ha aumentato i voli verso le città tedesche introducendo come novità principale il Milano Linate-Stoccarda, che decollerà dal 12 settembre con 24 frequenze settimanali e orari comodi sia per la clientela business, sia per chi voglia raggiungere Milano per il weekend.

Il volo va ad aggiungersi a quelli operati da diverse città tedesche come Amburgo, Düsseldorf, Francoforte e Monaco. Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggi e le biglietterie degli aeroporti.