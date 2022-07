Uno strumento veloce e pratico a supporto degli agenti di viaggi, che garantisce loro anche la massima affidabilità. Grazie al lavoro di restyling completo portato a termine da Ita Airways il portale b2b Ita Airways Connect - che conta oltre 3.600 iscritti al sito italiano e 3.900 a quello internazionale - si presenta ora con queste caratteristiche, segnando un’altra tappa nel percorso di rafforzamento del rapporto della compagnia aerea con le agenzie.

Servizio di vendita internazionale

Importante novità l'introduzione del booking tool b2b, ossia il servizio di vendita nel sito in lingua inglese dedicato al trade dei mercati internazionali, tassello importante per la crescita del business della compagnia.



Anche la sezione informativa della community è stata rivista e la navigazione è stata ottimizzata concentrandosi su tre call to actions: ‘Scopri’, ‘Organizza’, ‘Prenota e Gestisci’. Il restyling si è poi focalizzato sull’ottenimento di una maggiore semplicità d’uso e sicurezza nell’emissione online e nel pagamento dei biglietti aerei. Per quest’ultima operazione l’affidabilità è garantita dagli standard di sicurezza adottati per le transazioni economiche sui principali circuiti di carte di credito/debito, con quotazione in euro.



Un portale user friendly

Tra le funzionalità anche eCoupon, che consente di accedere con facilità alle offerte speciali e alle campagne dedicate agli adv. Un investimento, quello di Ita sulla piattaforma, destinato a continuare; il portale, infatti, è ancora in fase di progressiva evoluzione.