Emirates ripristina i voli da London Stansted

Emirates, in linea con con l'obiettivo di ricostruire il proprio network globale, torna a volare da London Stansted dopo la lunga pausa iniziata a marzo 2020.

La volontà del vettore è quella di incrementare la frequenza portando la programmazione da 5 giorni su 7 a 7 su 7; i voli da Stansted verranno operati a bordo di un Boeing 777-300ER.



Come riporta travelmole.com in questo modo oggi Emirates collega Londra con un totale di 9 voli giornalieri includendo i 6 in partenza da Heathrow e i 2 da Gatwick.



Secondo le previsioni entro ottobre 2022 la compagnia servirà il Regno Unito con 110 voli a settimana sfruttando anche gli hub di Newcastle e Manchester pienamente attivi.



