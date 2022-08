Emirates: due miliardi di investimenti per migliorare l'offerta di bordo

Quello della qualità del servizio a bordo in ogni sua forma rimane un punto fermo di Emirates e la compagnia di Dubai riprende la macchina degli investimenti nel segmento mettendo sul piatto due miliardi di dollari.

Gli interventi riguarderanno 120 aeromobili della flotta che andranno incontro a un restyling completo degli interni, un upgrade dell’offerta culinaria a bordo così come dei servizi disponibili durante il volo. I primi effetti di questo investimento si vedranno nelle classi premium, per le quali l’offerta culinaria migliorerà già a partire dalle prossime settimane.



"Mentre altri rispondono alle pressioni del settore con tagli ai costi, Emirates sta volando controcorrente e investendo per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti - afferma Tim Clark, presidente di Emirates -. Durante la pandemia, abbiamo continuato a lanciare nuovi servizi e iniziative per garantire che i nostri clienti viaggino con sicurezza e facilità, comprese le iniziative digitali per migliorare le esperienze dei clienti".