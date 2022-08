Lufthansa e l’ipotesi di nuovi scioperi, le cifre dell’impatto sul traffico europeo

Il 97,6% dei membri del sindacato tedesco dei piloti di Lufthansa, Vereinigung Cockpit, ha dato parere favorevole all’’azione sindacale’ che potrebbe portare a una nuova ondata di scioperi del personale di Lufthansa proprio nel momento più caldo sul fronte del trasporto aereo

L’astensione dal lavoro da parte dei piloti potrebbe, però, paralizzare il traffico di mezza Europa, in quanto ad agosto anche un solo giorno di sciopero rischia di coinvolgere oltre 200mila persone.



Basta vedere le cifre per comprendere l’impatto che una nuova ondata di agitazione potrebbe avere sull’outgoing del continente dal momento che, come spiega corriere.it, questo mese la sola Lufthansa prevede di operare quasi 40.500 voli, una media giornaliera di 1.300, con circa 6,3 milioni di posti in vendita.



Secondo Eurocontrol, poi, il 31 luglio Lufthansa ha effettuato 1.149 decolli, subito dopo Ryanair (gruppo), easyJet e Turkish Airlines. Eventuali nuovi scioperi dei piloti andrebbero oltrettutto a sommarsi ai circa 7mila voli già cancellati dal vettore per carenza di personale. Insomma, la tempesta perfetta.