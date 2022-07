Il cda di Ita Airways ha chiesto ieri l’aumento di capitale da 400 milioni di euro che le consentirà di avere più cassa per l’autunno. Lo rivela il Corriere della Sera, spiegando che il passaggio dell’assemblea degli azionisti prelude all’erogazione della somma da parte del Mef, che, dicono fonti del Ministero, non dovrebbe avvenire prima del cambio del Governo in autunno. L’iniezione di liquidità non sarebbe infatti urgente e potrà essere decisa senza fretta dal nuovo esecutivo.

Intanto la compagnia resta in attesa di capire se e a chi sarà venduta. La caduta del Governo ha infatti messo in forse la privatizzazione che fino a pochi giorni fa sembrava portare dritto all’accordo con Msc e Lufthansa per l’acquisizione rispettivamente del 60% e del 20% del vettore.



L’operazione è regolata da un Dpcm che risale a marzo, ma lo scenario appare ora complesso. Voci influenti di Palazzo Chigi e del Ministero ritengono che la cessione della compagnia pubblica rientri nel disbrigo degli “affari correnti” che il Governo ponte è ora chiamato ad affrontare. Ma c’è anche chi pensa che la vendita andrebbe congelata, in attesa dell'esito delle elezioni.

Amina D'Addario