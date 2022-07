Un’operazione che promette di dare una svolta nei collegamenti fra il Vecchio Continente e gli Usa è quella messa in campo da Norse Atlantic Airways, che ha stretto una partnership di connettività con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines per fornire oltre 600 collegamenti settimanali in coincidenza con i servizi transatlantici di Norse sugli hub internazionali di Oslo, Londra, Berlino, New York, Fort Lauderdale, Orlando e Los Angeles.

L’accordo di interline virtuale, realizzato da Dohop, consentirà ai clienti di connettersi con destinazioni europee e americane in coincidenza con arrivi e partenze dei voli Norse.



La partnership con easyJet fornirà ai clienti un accesso a una vasta gamma di destinazioni europee da Londra e Berlino, quella con Norwegian si concentrerà sulle connessioni nazionali e scandinave dallo scalo di Oslo, mentre quella con Spirit Airlines offrirà una scelta ancora più ampia ai clienti che desiderano viaggiare all’interno degli Stati Uniti, con rotte su Las Vegas, Dallas, Nashville e Salt Lake City dagli scali di Ft. Lauderdale, Orlando e Los Angeles.



“Dal lancio di Norse Atlantic Airways abbiamo reso disponibili a tutti i viaggi transatlantici a lungo raggio grazie alle nostre tariffe convenienti – dice Bjorn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways -. I clienti possono ora esplorare ulteriormente e connettersi ai servizi delle nostre compagnie aeree partner in Europa e negli Stati Uniti. Questi accordi aumenteranno ulteriormente i viaggi transatlantici a vantaggio del turismo e delle imprese locali su entrambe le sponde dell'Atlantico".



In sostanza, i clienti possono prenotare voli in coincidenza con Norwegian e Spirit Airlines sulla piattaforma di Norse, fornita da Dohop, all'indirizzo https://connections.flynorse.com. Le connessioni saranno disponibili anche tramite i principali metamotori di ricerca nei prossimi giorni, mentre i clienti europei che vogliono utilizzare easyJet trovano i voli Norse sia su easyJet Worldwide che sulla piattaforma Connections Flynorse.



Norse è in trattative con altre compagnie aeree che si uniranno presto alla piattaforma di prenotazione.