Norse ancora in espansione: piano per altre 5 rotte Usa

Sono ormai annunci a ripetizione quelli a cui sta abituando Norse Atlantic in merito allo sviluppo del proprio network. Dopo l’ingresso sull’aeroporto di Berlino e l’acquisizione di alcuni slot sia a Dublino sia a Dubai, il vettore norvegese torna a occuparsi di Londra Gatwick con l’anticipazione di un piano di aperture voli di tutto rilievo.

In attesa dell’avvio dei collegamenti su New York a partire dalla metà di agosto, la compagnia inizia a guardare ad altre destinazioni e in particolare a Fort Lauderdale e Orlando. Secondo quanto riportato da ttgmedia, però, il programma di crescita non si fermerebbe qui e in una seconda fase Norse intenderebbe avviare anche le rotte su San Francisco, Baltimore/Washington e Chicago’s Rockford airport, lo scalo che dista circa 85 chilometri dal centro della metropoli.