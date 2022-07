Qatar Airways sarà la prima compagnia a ricevere il Boeing 777X

Qatar Airways sarà “la prima compagnia" a ricevere il 777X, l’ultima versione del 777 prodotta da Boeing. Lo ha annunciato il ceo del vettore, Akbar Al Baker, durante una tavola rotonda al Farnborough Airshow 2022.



Al Baker, riporta SimpleFlying, ha spiegato che il vettore sarà “il primo cliente di lancio insieme ad Emirates” e che “Boeing ha già annunciato che la prima consegna sarà nel 2025”. Le parole del ceo mettono così un punto fermo nella storia travagliata di questo wide-body, il cui debutto era previsto inizialmente nel 2019. Problemi autorizzativi ne hanno però ritardato l’entrata in servizio, portando anche diverse compagnie a ridurre gli ordini.



Boeing ora prevede di ricevere la certificazione per l'aereo alla fine del 2024, con la prima consegna prevista per l'inizio del 2025. A. D. A.