Qatar Airways, pacchetti aggiuntivi per assistere alla Fifa World Cup Qatar 2022

Qatar Airways amplia il raggio d’azione e sviluppa ulteriormente i pacchetti di viaggio all inclusive per i tifosi della Fifa World Cup Qatar 2022 che vogliono assicurarsi un posto nel più grande evento mondiale di calcio. I pacchetti aggiuntivi includono biglietti per le partite, voli e alloggio per tutta la durata del torneo.



La compagnia aerea ha lanciato questi pacchetti già nel settembre 2021 ora, a meno di 130 giorni dall’evento, la richiesta di biglietti per le partite è aumentata in tutto il mondo e questi pacchetti di viaggio offrono ai fan l’opportunità di vivere le partite in prima persona. In pochi semplici passi, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite, i voli e l'alloggio attraverso un'unica piattaforma dedicata, visitando il sito www.qatarairways.com/FIFA2022.

I tifosi possono poi iscriversi al Qatar Airways Privilege Club visitando in anticipo www.qatarairways.com/PrivilegeClub, per poi accedere al portale dei pacchetti di viaggio e selezionare le opzioni dedicate.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Qatar Airways è orgogliosa di essere la compagnia aerea ufficiale della Fifa World Cup Qatar 2022 e di portare per la prima volta in Medio Oriente l'evento sportivo più prestigioso del mondo. Prevediamo un aumento della domanda senza precedenti per tutta la durata del torneo e, come parte del nostro accordo con la Fifa, i tifosi di tutto il mondo possono contare su di noi per godersi questo viaggio unico nella vita dall'inizio alla fine. I pacchetti dedicati ai tifosi garantiranno loro una vacanza straordinaria e un'esperienza di viaggio indimenticabile".



Il torneo si svolgerà in otto stadi di livello mondiale, progettati richiamando i simboli della cultura araba. Lo stadio Al Bayt ospiterà la partita inaugurale con una capacità di 60mila posti, mentre lo stadio Lusail, con una capacità di 80mila posti, ospiterà la finale del torneo. Gli altri stadi, l'Ahmad Bin Ali Stadium, l'Al Janoub Stadium, il Khalifa International Stadium, l'Education City Stadium, lo Stadium 974 e l'Al Thumama Stadium, ospiteranno invece fino a 40mila spettatori.