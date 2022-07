Aeroporto Venezia: informazioni settimanali su traffico e criticità durante l'estate

L’aeroporto di Venezia si affida a un nuovo tipo di comunicazione per tenere aggiornati passeggeri e stakeholder sulla situazione del traffico, le criticità e gli interventi messi in atto. E lo farà con una cadenza settimanale, per fornire in questo modo una continuità sul flusso di notizie.

Sul fronte dell’andamento, nella seconda settimana di luglio l’aeroporto è tornato a un livello di traffico pari all’81 per cento rispetto al 2019, per un totale di 238mila passeggeri. 1.692 invece i voli in partenza e arrivo, con il tasso di cancellazione limitato al 2,7% nonostante lo sciopero del 17.



Non sono mancate alcune criticità subite in seguito alla situazione in alcuni aeroporti, ma nel complesso i tassi relativi a bagagli, controlli e check in si sono mantenuti su livelli accettabili.