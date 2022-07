Venezia: via libera al ticket d’ingresso e alle nuove misure contro l’overtourism

Ora è ufficiale: Venezia dall’anno prossimo avrà il ticket d’ingresso, ma nel frattempo altre misure verranno adottate per scoraggiare l’overtourism e abituare i viaggiatori a prenotare in anticipo. La tassa di ingresso sarà riservata a tutte le persone che arrivano da fuori regione e non pernottano nella città.

Ci saranno poi tariffe variabili in base alla tipologia della giornata (più alto il costo nelle giornate con bollino rosso o nero) e in base all’anticipo con qui si acquista il ticket. Possibile anche il ritorno in funzione dei tornelli di ingresso. Su una cosa però l’amministrazione ha voluto essere chiara sin da subito: non ci sarà il numero chiuso.



A partire da settembre, invece, si legge su Corriere.it, aumenterà il costo dei vaporetti, ma anche in questo caso ci sarà la possibilità di non dovere pagare di più nel caso si prenoti con largo anticipo, nel qual caso si avrà diritto anche a un buono parcheggio del valore di 5 euro.