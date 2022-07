Non colpirà solamente il segmento low cost lo sciopero di 4 ore di domenica prossima. A incrociare le braccia saranno contemporaneamente anche i controllori di volo italiani e anche per Ita Airways le ripercussioni saranno pesanti: sono infatti oltre 110 i voli che la compagnia ha deciso anticipatamente di cancellare.

Il piano straordinario

“Ita Airways ha attivato un piano straordinario – si legge sul sito del vettore - per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata del 17 luglio. La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 17 luglio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020 , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.



In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 luglio 2022.



L’elenco completo dei voli cancellati è disponibile a questo link.