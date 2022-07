Il trasporto aereo italiano si prepara ad affrontare un’altra giornata calda. Domenica 17 luglio le low cost si fermeranno nuovamente per uno sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18. Incrocieranno le braccia, nello specifico, i dipendenti di easyJet, Ryanair Limited, Malta Air, Volotea e Crewlink.

Per limitare i disagi, l’Enac ha già reso disponibile l’elenco dei servizi minimi garantiti. Saranno operati, tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21; tutti i charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; e i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:



NOS 7586 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

NOS 7587 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

NOS 7061 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

NOS 7320 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

LAV 454 CATANIA (LICC) PARMA (LIMP)

LAV 453 PARMA (LIMP) CATANIA (LICC)

LAV 494 LAMPEDUSA (LICD) BOLOGNA (LIPE)

LAV 493 BOLOGNA (LIPE) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 2917 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3401 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

VY 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VY 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VY 6535 CATANIA (LICC) BARCELLONA (LEBL)

RYR 1684 BARI (LIBD) COMISO (LICB)

RYR 1685 COMISO (LICB) BARI (LIBD)

RYR 6101 PISA (LIRP) CAGLIARI (LIEE)

RYR 6100 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

VOE 1796 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1807 (VOE5VZ) CAGLIARI (LIEE) VERONA (LIPX)

VOE 1532 (VOE55SE) PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 1745 (VOE17RJ) VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

LG 564 OLBIA (LIEO) LUSSEMBURGO (ELLX)



Arrivo voli nazionali

Sarà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i servizi nazionali in corso al momento dell’inizio dell’agitazione, così come la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero stesso.



Voli intercontinentali

Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi transiti su scali nazionali, nonché i seguenti servizi in partenza:



Medio Oriente

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 5RQ (206) MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

UAE 32L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 210 MALPENSA (LIMC) JEDDAH (OEJN)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RYR 5596 FIUMICINO (LIRF) AMMAN (OJAI)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

LAV 2729 VERONA (LIPX) MARSA ALAM (HEMA)

THY 1896 MALPENSA (LIMC) ISTANBUL (LTFM)



Nord America

UAL 415 MALPENSA (LIMC) CHICAGO-O'HARE (KORD)

UAE UAE4PV (205) MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

TSC 309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)



Sub Area Sud Est Asiatico

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)



Oltre a questi ultimi saranno autorizzati gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.