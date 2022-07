Finnair, nuova partnership con Amadeus per i contenuti Ndc

Finnair fornirà il contenuto Ndc agli agenti di viaggi Amadeus. La compagnia inizierà a distribuire il nuovo contenuto Ndc alla rete globale di agenzie di viaggi e aziende Amadeus nel terzo trimestre del 2022.

I contenuti saranno completamente integrati nell'ambiente di prenotazione, tra cui Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Travel APIs e Amadeus cytric Travel & Expense. Ciò consentirà agli agenti di ricercare, acquistare, vendere e gestire facilmente i contenuti Ndc di Finnair, in modo da offrire ai viaggiatori più possibilità di scelta.



In aggiunta, Finnair continuerà a distribuire il proprio contenuto Edifact attraverso Amadeus.



Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, ha spiegato “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Finnair e supportare la sua trasformazione digitale, grazie alla quale gli agenti di viaggi Amadeus potranno accedere al nuovo contenuto Ndc e offrire maggiori e personalizzate opzioni di viaggio ai loro clienti”.



Nel quadro della strategia di trasformazione digitale, Finnair intende distribuire efficacemente tutti i propri contenuti e tariffe attraverso Ndc entro la fine del 2025. Le agenzie di viaggi devono essere in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi e Ndc consente loro di creare la stessa moderna esperienza di acquisto che i clienti di oggi si aspettano.



Jenni Suomela, vice president channel management & payments di Finnair ha aggiunto: “Siamo felici di estendere la nostra partnership con Amadeus per allargare la diffusione delle nostre offerte e garantire una maggiore scelta ai viaggiatori. Questo passo favorisce il veloce sviluppo di Ndc, permettendoci così di soddisfare al meglio i nostri clienti. Poiché i volumi di viaggio sono in aumento, è un ottimo momento per noi per mettere a disposizione nuovi strumenti per i nostri partner della global travel community”.