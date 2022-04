Finnair presenta la winter 2022-23: 10 voli sull’Asia e 5 sugli Usa, 62 sull’Europa

Saranno 77 le destinazioni in programmazione per l’inverno 2022-2023 di Finnair, distribuite fra Europa (62), Stati Uniti (5) e Asia (10).

“Il settore dei viaggi si sta riprendendo rapidamente – dice Ole Orvér, chief commercial officer del vettore - e la nostra offerta invernale soddisfa le esigenze sia dei viaggiatori corporate che di quelli leisure”.



L'offerta statunitense di Finnair comprenderà voli giornalieri per l'aeroporto John F Kennedy di New York da Helsinki, tre voli settimanali per Los Angeles e Miami, e quattro voli settimanali per Dallas Fort Worth e Chicago O'Hare. Da Stoccolma Arlanda, Finnair offre tre voli diretti settimanali per New York JFK, Los Angeles e Miami.



Per quanto riguarda l’Asia, il vettore continuerà i collegamenti per Delhi, Singapore, Seoul e Tokyo Narita con voli giornalieri. Inoltre, volerà verso la sua nuova destinazione Mumbai quattro giorni a settimana, verso Hong Kong 7 volte a settimana e verso Shanghai una volta a settimana. I viaggiatori che si dirigono in Thailandia avranno a disposizione 14 frequenze settimanali per Bangkok, tre frequenze settimanali per Phuket e due frequenze settimanali per Krabi. Finnair vola a Bangkok e Phuket anche da Stoccolma Arlanda con due frequenze settimanali per ogni destinazione. A causa della chiusura dello spazio aereo russo, Finnair continuerà a tenere sospesi i voli per Tokyo Haneda, Nagoya, Osaka e Sapporo per la stagione invernale.



L'offerta europea di Finnair comprende oltre 60 rotte, con due voli giornalieri da e per la maggior parte delle capitali europee. Dall’Italia, sono confermati due collegamenti al giorno da e per Milano e Roma verso Helsinki.