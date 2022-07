Sas, spiragli per gli scioperi: domani incontro per riaprire le trattative con i dipendenti

Si apre uno spiraglio nella vicenda Sas. Il lungo sciopero che sta interessando i dipendenti della compagnia, che la scorsa settimana ha fatto domanda per entrare in chapter 11 negli Stati Uniti, fermi dal 4 luglio, potrebbe presto finire. Domani infatti è previsto un incontro tra i vertici della compagnia aerea e i sindacati per riaprire le trattative interrotte ormai da tempo.

L’astensione dal lavoro in questi giorni ha provocato il taglio di un enorme quantità di voli con ripercussioni su più fronti. Colpiti duramente anche i vacanzieri, in quanto sono stati cancellati numerosi collegamenti charter. Nella sola giornata odierna, secondo i dati di FlightAware, risultano cancellati 190 voli, ovvero il 61 per cento di quelli in programma.