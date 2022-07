Sas in chapter 11 assicura: operazioni regolari

Scandinavian volerà normalmente anche dopo l'ingresso in chapter 11, la procedura di protezione dal fallimento.

Come riporta ttgmedia.com, il vettore ha dichiarato che prevede di adempiere agli obblighi commerciali a breve termine e di essere in trattative con alcuni potenziali finanziatori. La previsione è di completare il processo in 9-12 mesi.



A complicare la situazione è però intervenuta la minaccia di sciopero dei piloti dell'aerolinea. Un tema su cuiè intervenuto il ceo di Sas Anko van der Werff, che ha dichiarato: "Stiamo facendo progressi, ma resta ancora molto lavoro e lo sciopero in corso ha reso ancora più difficile una situazione già difficile".