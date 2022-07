Qatar Airways aumenta l'impegno sulle rotte verso l'Australia

Più voli verso Melbourne. Qatar Airways ha annnciato che dal primo ottobre aumenterà le frequenze sulla rotta da Doha verso la città australiana passando da una a due rotazioni al giorno, compreso il proseguimento verso Canberra.

Nel complesso, la compagnia arriverà ad operare 40 voli verso sei città australiane: un numero che supera l'offerta messa in campo prima della pandemia.



L'amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha precisato: "Il lancio del volo giornaliero aggiuntivo per Melbourne in vista della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 consentirà a un maggior numero di tifosi di calcio di viaggiare per assistere alle rispettive partite".