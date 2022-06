Qatar Airways sulle maglie del Paris Saint-Germain

Qatar Airways debutta sulle maglie dei campioni del Paris Saint-Germain. La compagnia aerea - official airline partner del team dal 2020 - è ora anche official jersey partner, attraverso un accordo pluriennale che prenderà il via nella stagione 2022/23.

In questo modo il vettore avrà modo di raggiungere centinaia di milioni di tifosi del club in tutto il mondo, offrendoesperienze uniche per premiare i soci del Privilege Club, che diventerà il programma Frequent Flyer ufficiale del Paris Saint-Germain.



Inoltre, Qatar Airways Holidays offrirà pacchetti di viaggio ufficiali per i tifosi del Paris Saint-Germain, portando gli appassionati di calcio di tutto il mondo a Parigi, per visitare la città e vedere alcuni dei migliori calciatori del mondo, come Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos e Marquinhos. I pacchetti includono voli di andata e ritorno, alloggio e biglietti per le partite.



“Attraverso questa partnership siamo entrati in una nuova era – commenta in una nota Thierry Antinori, cco di Qatar Airways -. Il nostro legame con il club si è rafforzato sempre di più e la nuova stagione vedrà la presenza di Qatar Airways sulla parte anteriore delle maglie del club, una delle maglie più conosciute nel mondo del calcio. Come Qatar Airways, il club ha grandi ambizioni nel calcio e non vediamo l'ora di essere parte del loro successo nei prossimi anni”.



"L'annuncio di un nuovo partner per la maglia della squadra è una pietra miliare per il club - aggiunge Marc Armstrong, chief partnerships officer del Paris Saint-Germain -. Siamo lieti di vedere Qatar Airways accrescere il proprio impegno nei confronti della famiglia del Paris Saint-Germain. Estremamente coinvolta nel settore dello sport, Qatar Airways è una compagnia aerea ambiziosa, una delle più acclamate al mondo. Con l'apparizione sulla maglia Rouge & Bleu, Qatar Airways aumenterà la propria visibilità globale e la propria partecipazione al mondo del calcio, proprio a pochi mesi dall'inizio della Coppa del Mondo in Qatar e ben oltre”.