Juan José Hidalgo (nella foto) torna a difendere la sua Air Europa. Avvertendo che le sue aziende "non saranno vendute in perdita". Il riferimento è alla cessione del vettore a Iberia, che sta analizzando tutte le modalità per rilevare il vettore del gruppo Globalia.

Come riporta preferente.com, Iberia sarebbe pronta a rilevare il 20% di Air Europa, idealmente entro al fine dell'anno, almeno secondo i piani di Iag.



Ma il passaggio successivo sarebbe l'acquisizione del restante 80%. Il progetto aveva già incontrato ostacoli nel passaggio all'Antitrust, ma Iberia non lascia la presa.