Globalia, la vendita di BeLive si allontana

Ancora un capitolo nella vicenda della cessione di BeLive da parte di Globalia. Il gruppo della famiglia Hidalgo si starebbe allontanando dall'ipotesi di cedere prima di settembre. Globalia avrebbe infatti rifiutato di rivedere il prezzo come richiesto da alcuni potenziali acquirenti e sarebbe propensa a non realizzare nessuno 'spezzatino'.

L'intenzione, come riporta preferente.com sarebbe quella di aspettare la fine dell'estate in modo da avere una situazione più chiara sul reale valore degli immobili.



La catena attualmente conta 32 hotel e oltre mille camere in diversi Paesi; di questi però solo 14 appartengono alla famiglia Hidalgo.