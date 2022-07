di Alberto Caspani

Col ritorno dei turisti europei, ma grazie soprattutto a uno sconto fisso del 10% per tutto il 2022 e all’offerta Italy Car Zero (deposito noleggio annullato con l’inclusione di un’assicurazione Super Kasko Plus), Italy Car Rent viaggia verso nuovi record.

“Entro fine anno - spiega Andrea Lo Faso (nella foto), commercial director - prevediamo fra i 150mila e i 200mila contratti, per un totale di 100mila giorni di noleggio. Ancor più delle operazioni via sito, che incidono per il 15%, le prenotazioni effettuate tramite compagnie aeree stanno spingendo con decisione città d’arte quali Roma, Pisa e Venezia, che tornano ad aggiungersi alla richiesta estiva per Sicilia e Sardegna. Purtroppo la domanda (50% italiani/stranieri per una media noleggio di 7 giorni) è oggi più alta dell’offerta, ma la nostra flotta è comunque triplicata rispetto al 2021, contando circa 4mila vetture”.



La decisione di non apporre alcuna tassa sul carburante, in fase di consegna, sta poi contribuendo ad alleggerire le spese di noleggio, mentre il servizio digitale “tagliafila” punta ad azzerare i tempi d’attesa. “Ora che presidiamo 10 fra i maggiori aeroporti italiani (con Bergamo, Cagliari, Alghero e Olbia nel 2022) intendiamo rafforzarci sulle grandi stazioni ferroviare: quest’anno con Milano Centrale, nel 2023 con Roma Termini e altri possibili scali”.