In aumento la presenza sul territorio, ma gli investimenti guardano anche all'offerta e alla digitalizzazione del booking.

Si apre una stagione di crescita per Italy Car Rent. L'azienda specializzata in servizi di autonoleggio sta ampliando il presidio sulla Penisola, investendo con decisione su nuove sedi, per garantire una presenza più capillare; sull'offerta, con veicoli sostenibili e soluzioni assicurative vantaggiose; nonché sulla digitalizzazione dei processi di booking.

"I nostri piani per il futuro - spiega Andrea Lo Faso (nella foto), commercial director di Italy Car Rent - sono di coprire interamente il territorio italiano, arrivando anche a Napoli e Bologna, nel 2023, e di digitalizzare completamente la fase di prenotazione".



L'espansione è già in atto. E l'azienda ha in programma l'apertura di ulteriori piazze già entro giugno. "Stiamo aprendo nuove sedi a Milano Centrale, all'aeroporto di Bergamo e negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia", racconta Lo Faso. Sul fronte della digitalizzazione, invece, il percorso prevede l'implementazione di tutti i canali e le piattaforme desk e mobile.



Le novità

Forti gli investimenti sul piano dell'offerta, in vista dell'estate alle porte. L'azienda si appresta a lanciare pacchetti e formule assicurative che possano garantire una vacanza sicura e tranquilla. "Il primo giugno - anticipa Lo Faso - lanceremo il servizio 'Fast Lane' ed il primo di maggio è stato già messo in vendita il nuovo prodotto assicurativo 'Italy Car Zero', dove 'zero' sta per 'zero pensieri'". La soluzione offrirà al conducente e ai passeggeri una copertura completa durante tutte le fasi del viaggio.



Cresce anche la flotta, che diventa sempre più sostenibile, per adattarsi alla crescente domanda di soluzioni meno impattanti sull'ambiente. "Stiamo introducendo auto cento per cento elettriche, per rispondere alle esigenze 'green' dei clienti". I nuovi veicoli sono già disponibili a Milano, Pisa, Roma e Venezia.



Sul piano dell'andamento delle prenotazioni per la stagione estiva 2022, il primo bilancio è più che positivo. "La richiesta è altissima", svela Lo Faso, che spiega come, superato il periodo più difficile della pandemia, le abitudini dei clienti sembrano ritornare sulla strada della normalità. "Si sta tornando all'advance booking - rivela -. L'anno scorso l'incertezza portava i clienti a finalizzare la prenotazione all'ultimo minuto. Quest'anno, invece, sono tornate le prenotazioni con largo anticipo. Abbiamo già richieste per il 2023".