Bernasconi, Ferrovia Retica: “L’andamento  della domanda è sorprendente”

"I viaggi corrono a tutta velocità sui binari di Ferrovia Retica, che sta registrando una mole di richieste impressionante, soprattutto nei fine settimana. "La situazione è per certi versi sorprendente, specie dopo due anni di operatività a singhiozzo - spiega il responsabile per l'Italia di Ferrovia Retica, Enrico Bernasconi -. Sicuramente il gran numero di prenotazioni ci fa piacere, anche se richiede un super lavoro per cercare di accontentare tutti. Confido che, con la chiusura delle scuole, sia possibile distribuire meglio la domanda, in modo tale da continuare a garantire un servizio di qualità ai massimi livelli". Le nuove prenotazioni si sono sommate a quelle di chi aveva posticipato il viaggio già prenotato: "Abbiamo ricevuto pochissime cancellazioni e ora ci troviamo a dover riprogrammare anche le partenze che il Covid aveva reso impossibili...". (continua sulla digital edition)