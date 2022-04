Podcast - Bernasconi, Ferrovia Retica: “Faccio il tifo per tutto il turismo”

Enrico Bernasconi racconta il traguardo dei suoi 25 anni come rappresentante per l’Italia di Ferrovia Retica. Dalla sua esperienza come rappresentante delle ferrovie svizzere fino alla missione di far conosce nella Penisola il celebre trenino rosso, il cui interesse è cresciuto costantemente, fino allo stop legato alla pandemia. Ma che è stato in grado di ripartire alla prima riapertura dei viaggi, grazie anche alle caratteristiche del suo prodotto.

Uno slancio che Bernasconi si augura possa essere di incoraggiamento per tutto il settore”