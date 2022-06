Ryanair: al via le agitazioni in Spagna

È cominciato oggi in Spagna lo sciopero di personale di cabina della compagnia aerea Ryanair, indetto da due sindacati.

Come spiega l’Ansa, secondo quando riporta l'agenzia di stampa Efe, solo oggi oltre 73mila viaggiatori potrebbero risentire della protesta. Lo sciopero, convocato a partire da oggi per sei giornate (24, 25, 26, e 30 giugno, 1 e 2 luglio), ha l'obiettivo di rivendicare migliori condizioni di lavoro per includerle in un contratto collettivo.



Secondo El País, almeno per il momento la protesta non sta generando particolari disagi, in quanto Ryanair non ha cancellato nessun volo in programma.

Le prime tre giornate di protesta coincidono con scioperi indetti anche in altri Paesi europei, tra cui l'Italia domani.