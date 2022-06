O’Leary ne è certo: al contrario di quanto sta avvenendo per le altre low cost, per Ryanair la carenza di personale non sarà un problema. L’amministratore delegato del vettore rimane convinto del fatto che la compagnia aerea registrerà un ottimo andamento per l’estate e non sarà influenzata dalle questioni che affliggono i suoi rivali che in molti casi, come spiega Simple Flying, sono state costrette ad annullare i voli per carenza di personale di cabina rivedendo al ribasso lo schedule estivo. "Ryanair se la caverà in modo spettacolare, nonostante il caos di mercato": è questo il suo pensiero.

Un dato, però, è certo: anche Ryanair sta subendo un’ondata di scioperi che sta riguardando anche l’Italia, oltre a Belgio, Spagna e Portogallo. Nel nostro Paese l’ultima astensione del lavoro è stata il 25 giugno; al centro delle agitazioni – indette da Filt-Cgil e Uilt-Uil – i contratti nazionali e i livelli salariali.