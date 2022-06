“La stragrande maggioranza dei passeggeri interessati dalla cancellazione dei voli sarà riprotetta su voli alternativi entro 24 ore”. La rassicurazione arriva dal Johan Lundgren, a.d. di easyJet, in seguito alla decisione del vettore di ridurre i voli limitando all’87% la capacità del terzo trimestre rispetto ai livelli del 2019, mentre quella del quarto trimestre, dal 30 settembre in poi, sarà limitata al 90% contro il 97% inizialmente previsto.

I problemi operativi

“L’industria aeronautica in Europa - spiega easyJet - sta riscontrando problemi operativi gravi dovuti ai nodi della catena di approvvigionamento e alla carenza di personale nell’assistenza a terra e negli aeroporti, con conseguente aumento dei tempo di consegna degli aeromobili e partenze ritardate che hanno un effetto a catena con conseguente cancellazione dei voli”.



Clienti allertati con preavviso

La sforbiciata dei collegamenti, spiega TTG Media, è particolarmente evidente negli aeroporti di Gatwick e Amsterdam ma i clienti, aggiunge la nota del vettore, saranno allertati con preavviso e avranno la possibilità di riprenotare voli alternativi. "Data la rete ad alta frequenza di easyJet, prevediamo di essere in grado di riprenotare la maggior parte dei clienti su voli alternativi, molti dei quali lo stesso giorno della prenotazione originale”.