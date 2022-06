Le autorità e il governo stesso devono intervenire subito in questo Far West”. Non usa mezzi termini Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, nel definire il caos derivante dalle cancellazioni selvagge dei voli estivi da parte delle low cost.

“Si stanno moltiplicando le tratte abolite, spesso all’ultimo momento, senza alcuna comunicazione ai passeggeri – denuncia Gattinoni - e soprattutto senza meccanismi di riprotezione che sarebbero dovuti per legge”.



Un fenomeno dilagante, una deprecabile tendenza che, aggiunge il presidente, “si innesta in modo preoccupante sul già delicato momento del turismo organizzato, in bilico tra la spinta e il desiderio di ripartenza da una parte e le tensioni geopolitiche ed economiche dall’altra”.



Per costruire un comparto serio e sostenibile, conclude Gattinoni, la programmazione dei voli non può essere modificata di giorno in giorno: ”Facendo così - conclude - si preservano le statistiche, ma non si dà un vero beneficio al settore, con ripercussioni negative sull’indotto e sulla ricchezza prodotta”.