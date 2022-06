Qantas toglie le mascherine su alcune rotte internazionali

Anche Qantas inizia ad allentare la stretta sulle mascherine. La compagnia ha infatti annunciato che l'obbligo cadrà su alcune rotte internazionali. Sui voli interni, invece, sarà ancora necessario per i passeggeri indossare i dispositi di protezione per naso e bocca.

Come riporta travelmole.com la compagnia farà decadere il vincolo della mascherina per alcuni voli verso destinazioni in cui ordinamenti non prevedono più il medesimo obbligo.



La stessa compagnia aerea australiana ha infatti affermato di voler allineare le regole sulle mascherine sui voli internazionali a quelle del Paese di destinazione.