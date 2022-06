Qantas apre la piattaforma di distribuzione agli adv italiani nel giorno del primo volo diretto

La piattaforma di distribuzione di Qantas viene ora resa disponibile agli agenti di altri Paesi internazionali, tra cui l’Italia. Nel giorno dell’atterraggio del primo volo diretto da Perth a Roma dopo un’assenza della compagnia di circa 19 anni, il vettore australiano apre anche al mondo della distribuzione del nostro Paese, offrendo nuove opportunità di vendita.

“La piattaforma è stata progettata per migliorare il servizio che gli agenti forniscono ai clienti con una gamma più ampia di prodotti, tra cui offerte speciali per I Frequent Flyer Qantas, prodotti accessori e opportunità di commissioni dinamiche – spiega la compagnia in una nota -. L'espansione del programma in più paesi darà inoltre agli agenti di viaggi di tutto il mondo l'accesso a processi più automatizzati e funzionalità migliorate in tutte le prenotazioni Qantas, inclusi rimborsi automatici e riconvalida dei biglietti”.



Insieme all’Italia potranno accedere ora alla piattaforma gli agenti di India, Francia, Olanda, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Israele tra gli altri. Nuove aperture sono previste nei mesi a venire.