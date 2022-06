Itabus al giro di boa del milione di passeggeri: ecco le novità dell'estate

Un anno di attività, oltre un milione di passeggeri nonostante le restrizioni e ora l’ampliamento del network e della flotta per affrontare un aumento della domanda sempre più significativo. Itabus taglia un primo importante traguardo e si prepara ad affrontare l’estate con 110 servizi quotidiani, 150 fermate lungo la Penisola e 800 tratte.

“Importanti novità di network riguardano il debutto in regioni come Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dove i servizi hanno preso il via ieri, 15 giugno, ma stanno facendo già registrare ottimi dati – si legge in una nota dell’azienda -: le prenotazioni per queste new entry infatti crescono quotidianamente, avendo già raggiunto considerevoli cifre destinate a crescere nel corso dell’estate. La Sicilia è collegata a Bari, Napoli e Roma con 8 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee, ci sono numerose fermate per garantire capillarità territoriale e diverse possibilità di scelta”.



In Trentino sono invece servite Bolzano, Trento e Rovereto con 4 viaggi al giorno verso Roma e Napoli. C’è poi il Friuli, con le città di Trieste (8 viaggi al giorno), Udine (2 servizi quotidiani) e Gorizia (2 collegamenti giornalieri), che sono connesse a diverse località, fra cui Venezia, Milano, gli aeroporti di Venezia e di Bergamo-Orio al Serio, Roma e Napoli.



“Stiamo implementando costantemente il nostro network perché sul territorio c’è molta domanda ed il modello Itabus è apprezzato, lo dimostrano i numeri – commentano gli amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone -. Siamo partiti in un contesto complicato come quello pandemico, abbiamo scommesso sulla ripartenza perché sapevamo che c’era forte domanda. Questo primo anno ci ha dato ragione, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti: saranno la base su cui costruire i successi futuri”.