Sul sito di Itabus i tour Iobus per scoprire Roma

Itabus e Iobus uniscono le forze per far scoprire le bellezze di Roma. La compagnia di trasporto a lunga percorrenza su gomma investe sulle ancillary stringendo una partnership con la società specializzata in tour nella Capitale, che permetterà di acquistare direttamente online dal sito di Itabus i bieglietti dei tour in openbus.

Itabus diventa così rivenditore online esclusivo dei servizi Iobus, offrendo diverse tipologie di biglietti.



La parntership rientra in un percoso di trasformazione del sito Itabus in piattaforma multiservizi: dalla lunga percorrenza ai collegamenti urbani, soluzioni di car sharing, servizi turistici ed altro ancora.



“Stiamo costantemente sviluppando ed arricchendo il nostro pacchetto di offerte dedicate al mondo leisure e alle altre esigenze di mobilità - dichiarano Francesco Fiore ed Enrico Zampone, amministratori delegati di Itabus -. Puntiamo su servizi di qualità e partner affidabili per garantire le migliori soluzioni ai nostri passeggeri”.