Si prevede un venerdì complicato per chi si metterà in viaggio. Venerdì 17 giugno, è previsto uno sciopero generale di 24 ore dei trasporti indetto dalle sigle sindacali Al-Cobas/Cub-Pi/Fao/Lmo/Sgc/Slaiprolcobas/Soa. L’agitazione interesserà principalmente il comparto ferroviario e marittimo verso tutte le isole.

Previste inoltre – segnala il bollettino del Ministero dei Trasporti – proteste dei dipendenti delle società di trasporto pubblico in alcune città d’arte (Milano, Napoli e Roma) e del personale Busitalia di stanza in Umbra.



Le corse garantite

Per ridurre i disagi, saranno garantiti servizi minimi.



Secondo quanto comunicato nelle scorse ore da Trenitalia, non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.



Le Frecce circoleranno regolarmente, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.



Possibili cancellazioni per quanto riguarda le corse Trenord.



Fasce di garanzia saranno, invece, previste per i servizi di trasporto pubblico nelle città.