Svizzera: spazio aereo chiuso per un guasto informatico

Lo spazio aereo della Svizzera resta chiuso fino a nuovo avviso. La causa è un guasto informatico annunciato dal servizio di controllo del traffico aereo Skyguide.

Come riporta ilsole24ore.com questa mattina gli aeroporti di Ginevra e Zurigo sono rimasti completamente bloccati.



Skyguide ha comunicato inoltre che sta lavorando per risolvere il problema e che comunicherà quando saranno disponibili ulteriori informazioni.



Il guasto è stato individuato questa mattina intorno alle 4; da quel momento non sono stati possibili nè partenze nè arrivi. L'aeroporto di Ginevra, come sottolineato da rsi.ch, avrebbe gradualmente ripreso le operazioni verso le 8.30 di oggi.