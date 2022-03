Svizzera in versione green, le idee degli alberghi

Uno dei trend della travel industry riguarda la sostenibilità e Svizzera Turismo ha presentato il proprio manifesto per il turismo sostenibile. Si chiama Swisstainable e ha un duplice obiettivo: promuovere una crescente attenzione all’ambiente e accompagnare nella scoperta del territorio elvetico con consapevolezza.

L’idea di green si ritrova in diversi aspetti come la tutela della flora e della fauna, ma anche nella valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali e nell’utilizzo delle fonti rinnovabili, e si tratta di una filosofia che abbraccia sia le destinazioni di montagna sia le città. Un nodo cruciale è quello relativo alla mobilità, che nei centri urbani si traduce in un’implementazione dei servizi di trasporto pubblico e in iniziative come le mobility card, messe a disposizione di chi soggiorna in hotel gratuitamente.



E il comparto dell’hospitality è proprio uno di quelli maggiormente impegnati sul versante della sostenibilità. Gli alberghi svizzeri sempre più scelgono accuratamente i materiali edili, studiano i menù dei ristoranti in chiave eco-friendly e riducono gli sprechi. Ne è un esempio il Gaia Hotel di Basilea, dove è attivo il programma Zero Waste che coinvolge lo Zoo di Basilea, a cui viene consegnato il pane raffermo per gli animali, o ancora l’Hotel Dolder Grand di Zurigo che sfrutta il geotermico. In totale, inoltre, sono 73 gli hotel cittadini muniti di stazioni di ricarica per auto elettriche e molti di essi offrono anche il bike sharing.

Gaia Guarino