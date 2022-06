di Francesco Zucco

Cercasi piloti urgentemente. Per le compagnie aeree il personale rischia di diventare uno dei principali grattacapi dell'estate. I primi effetti della carenza di personale si sono già fatti vedere negli scorsi giorni, con un'ondata di cancellazioni negli aeroporti europei. E la situazione non accenna a migliorare.

Ma quali sono le ragioni della carenza di piloti e in generale di personale? Il motivo, come spesso accade, non è uno solo. Si tratta piuttosto di una 'tempesta perfetta' che si è abbattuta sul comparto aereo.



Il tema, in realtà, era già stato sollevato da tempo. Negli ultimi anni, valutando il rapidissimo incremento della domanda di voli, il comparto aereo aveva avvertito: le scuole di formazione dei piloti non riusciranno a tenere il passo ancora per molto. Ed è proprio qui che prende il via il problema.





Gli ultimi due anni

In una situazione che già si presentava difficile, si è andato a innestare il Covid, o meglio le restrizioni messe in campo per contenere la pandemia. I vettori infatti vettori sono stati costretti a mettere a terra gli aerei e fare i conti con i mancati introiti. Una situazione che ha messo i conti delle compagnie sotto forte stress: le aziende hanno risposto cercando il più possibile di mandare in pensione il personale, piloti compresi.



Sull'altro fronte, anche le scuole di formazione sono state costrette dalle regole anti-Covid a limitare l'operatività, rallentando così l'immissione di nuovo personale qualificato nel mondo del lavoro.



Il nodo, però, non è venuto al pettine fino a pochi mesi fa, quando i Paesi del mondo hanno iniziato ad allentare le restrizioni e gli aerei hanno ripreso a decollare. L'apertura dei confini ha infatti fatto esplodere la domanda, compressa da due anni di limitazioni, con un'impennata della richiesta di voli.



Un incremento che però si è scontrato contro la carenza di piloti. Ed è in questo momento che i problemi sono diventati urgenti.



Difficile immaginare come la situazione possa evolversi da qui all'estate, visti i tempi tecnici di formazione dei piloti. Ed è inevitabile che tutto questo si ripercuota sui prezzi dei collegamenti.