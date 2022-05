Ponte 2 giugno, Rimini e Parigi le destinazioni più gettonate: la top ten di Trainline

Rimini e Parigi in vetta alle preferenze degli italiani per il ponte del 2 giugno. A dirlo è Trainline, che, analizzando le prenotazioni per la Festa della Repubblica, ha rilevato un incremento dei passeggeri tra il 1° e il 5 giugno del 486% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La top ten delle destinazioni più gettonate vede al primo posto Rimini (+244%). La destinazione è particolarmente ambita anche per Rimini Wellness, manifestazione dedicata al fitness, in programma dal 2 al 5 giugno.



Sul secondo gradino del podio la Ville Lumière (+152%), seguita da Reggio Emilia (+143%).



La classifica continua con Salerno (+117%) e Napoli (+80%), rispettivamente al quarto e quinto posto, davanti a Venezia (+78%) e Verona (+57%). Chiudono la top ten Milano (+56%), Firenze (+45%) e La Spezia (+45%).