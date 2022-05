“Ci sono persone che non credono ai miracoli, ma AeroItalia è un miracolo, fatto da persone, non da divinità”. Sono state queste le parole del presidente German Efromovich (nella foto) nel giorno della presentazione dell’operativo estivo dell’aeroporto di Forlì, che segnerà appunto il debutto della nuova compagnia sul mercato e vedrà nel vettore il principale operatore, con nove rotte a partire dal prossimo mese di luglio.

Efromovich, insieme all’amministratore delegato Gaetano Intrieri, hanno anche spiegato alcune delle caratteristiche del nuovo soggetto, che vuole puntare su “prezzi equi e competitivi – ha proseguito, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino – ma sempre nel rispetto di sua eccellenza, il cliente”. Da parte sua Intrieri ha ammesso che l’avvio non sarà facile, considerando la concorrenza anche dei due aeroporti di Rimini e Bologna, ma “cercheremo il nostro spazio di mercato”.



Le prospettive

Per il primo periodo AeroItalia adotterà una politica di pricing aggressiva per conquistare i clienti, poi in vista dell’inverno si lavorerà per ampliare il network guardando in particolare alle destinazioni del Sud Italia. "Poi la nostra idea è quella di fare del lungo raggio il nostro core business – ha concluso Intrieri -. I dati però ci dicono che bisognerà attendere il 2025 per tornare, in questo segmento di mercato, a guadagnare. Ora si decolla con il 40% di riempimento, e in questo modo non c’è ritorno economico".