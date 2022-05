AeroItalia, aperte le vendite: sul nuovo sito il network della compagnia

Parte ufficialmente l’avventura di AeroItalia con l’avvio delle vendite dei biglietti per i voli che verranno operati dall’aeroporto di Forlì a partire dal mese di luglio. Con l’attivazione del portale web, la compagnia ha anche alzato il velo sul network che verrà proposto per l’estate e che oggi verrà presentato nel corso di un evento in programma proprio al Ridolfi.

Le destinazioni che saranno collegate saranno 9 invece delle 6 precedentemente anticipate, con l’ingresso anche della prima destinazione internazionale, vale a dire Malta. Le altre rotte saranno invece in direzione Alghero, Brindisi, Catania, Lamezia, Lampedusa, Napoli, Olbia e Trapani. Si tratterà di collegamenti che avranno frequenze variabili tra i due e i tre voli alla settimana, con l’eccezione di Napoli (4 voli).



La compagnia proporrà tre livelli tariffari: economy basic, economy classic ed economy flex.