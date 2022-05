Aeroporto di Torino: confermati i vertici Sagat

La presidente Elisabetta Oliveri e l’amministratore delegato Andrea Andorno (nella foto) sono stati confermati ai vertici di Sagat, la società di gestione dell’Aeroporto di Torino. Il consiglio d’amministrazione, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2024, è composto inoltre da Greta Chilelli, Jean Jacques Dayries, Lorenzo Di Gioacchino, Antonio Lubrano Lavadera e Laura Pascotto.

L’assemblea dei soci ha anche approvato il bilancio 2021 della società, che si è chiuso con ricavi a 37,2 milioni di euro, in aumento del 40% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda si mantiene negativo per 5,1 milioni di euro ma migliora sensibilmente rispetto ai -19,1 milioni del 2020. Il risultato netto di gruppo si attesta a -8,4 milioni, anche in questo caso in miglioramento rispetto ai -18,6 milioni del 2020).



“In questi anni, pur in un periodo complesso - ha commentato Elisabetta Oliveri -, non è mai venuto a mancare l’impegno della società per superare la crisi e per garantire all’aeroporto uno sviluppo sostenibile. L’attenzione della società per l’ambiente continuerà a rappresentare per noi una direttrice strategica con l’obiettivo di ridurre le emissioni coinvolgendo tutti i nostri partner in un percorso virtuoso di lungo periodo”.



Andorno ha aggiunto: “Nonostante negli ultimi due anni il settore sia stato messo a dura prova, ricordiamo che nel 2020 l’aeroporto di Torino ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Airport Award’ rilasciato da Aci Europe per aver gestito in maniera rapida ed efficace la pandemia da Covid-19 e che da novembre 2021 è stata aumentata la connettività del territorio grazie all’apertura della base Ryanair. Siamo consapevoli che il prossimo triennio ci porrà dinanzi a ulteriori sfide che vogliamo cogliere appieno per consolidare la crescita dell’aeroporto e contribuire allo sviluppo economico della nostra regione”.