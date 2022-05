Aeroporto di Torino: ad aprile superati i dati di traffico del 2019

Non solo un ritorno ai livelli pre pandemici, ma anche il superamento del record relativo al nello stesso mese. Aprile segna una svolta netta per l’aeroporto di Torino che con quasi 351mila passeggeri ha visto il proprio traffico crescere di dieci punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019.

“Il traffico registrato nel mese di aprile 2022 – si legge in una nota dello scalo - ha beneficiato infatti di 13 collegamenti non operati nell’aprile 2019 da e per Agadir, Billund, Budapest, Copenhagen, Gran Canaria, Lanzarote, Londra Heathrow, Malaga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Parigi Orly, Tel Aviv e Trapani”.



La compagnia che ha invece guidato la netta ripresa è stata invece Ryanair che con il network inserito nella base inaugurata lo scorso autunno ha permesso al Sandro Pertini di raggiungere per la summer quota 62 destinazioni, 47 delle quali internazionali. Grande attesa ora per l’Eurovision Song Contest che si terrà in città la prossima settimana: nei giorni della manifestazione sono previsti all’aeroporto oltre 40mila passeggeri.