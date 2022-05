Cathay Pacific, tornano i voli in Europa: le nuove regole per viaggiare a Hong Kong

Cathay Pacific inizia a ricostruire il network europeo. Dopo l’annuncio dell’allentamento delle misure di ingresso a Hong Kong per maggio, la compagnia ha comunicato che inizierà gradualmente a ripristinare i voli con il Vecchio Continente, dopo due anni di restrizioni agli spostamenti. Attualmente, la città asiatica consente l’ingresso di tutti i visitatori non residenti che abbiamo completato il ciclo vaccinale. Per l’ingresso è necessario un test Pcr negativo effettuato 48 prima della partenza, un altro test una volta arrivati in aeroporto, oltre a un periodo di quarantena (ridotto a 7 giorni) in hotel.

In particolare, come riporta la compagnia in una nota, saranno gradualmente ripresi i collegamenti con Parigi, Amsterdam, Francoforte e Manchester, mentre il volo su Londra sarà giornaliero dal 5 giugno.



“La programmazione di giugno prevede sei voli da Parigi Charles de Gaulle (il 7, 17, 20, 23, 27 e 29) e quattro voli da Amsterdam (9, 15, 22 e 30) e Francoforte (5, 16, 2 e 28)”, si legge ancora nella nota. Inoltre “la continuità dei collegamenti è già confermata anche per i mesi di luglio, agosto e settembre con una media di due frequenze settimanali da Parigi (martedì e giovedì) e Francoforte (giovedì e sabato), e una (lunedì) da Amsterdam”. La rotta da Manchester sarà operata cinque volte a settimana dal 5 giugno. Tutti aeroporti, sottolinea il vettore, ben collegati con i maggiori scali italiani.



In questa prima fase, la compagnia guarda soprattutto ai viaggi business e ai cittadini di Hong Kong con parenti all’estero. Per quanto riguarda il traffico leisure è prevista una crescita più lenta sulle rotte per il Sud-Est asiatico e per l’Asia Pacifico. “In caso di transito ad Hong Kong ai passeggeri è richiesto un test Pcr con risultato negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza, indipendentemente dalle regole in vigore nella destinazione finale”.



La compagnia ha anche messo in campo una serie di strumenti per agevolare i passeggeri in arrivo dall’Italia e dall’Europa, tra cui una checklist consultabile online con i requisti necessari per l’ingresso a Hong Kong e FlyReady, uno spazio online dove caricare in formato digitale tutte le certificazioni e i documenti richiesti per l’ingresso, che offre anche un riscontro immediato sulla correttezza della documentazione. Inoltre è stata prolungata fino al 31 dicembre prossimo la validità di ‘Vola senza pensieri’, che prevede la possibilità di modificare data di viaggio e destinazione senza penali per volare fino al 31 dicembre 2023.